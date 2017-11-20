77% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - опрос

77% опрошенных граждан Украины согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре.

Не согласились с этим утверждением 13% респондентов, не определились - 11%.

Социологи отмечают, что число тех, кто признает Голодомор геноцидом, увеличилось по сравнению с прошлым годом (72%), в то время оно несколько меньше по сравнению с 2015 годом (80%).

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Утверждение, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа, разделяет подавляющее большинство жителей запада страны (91%), большинство опрошенных в центре (84%), две трети на юге (65%) и больше половины - на востоке (56%).

При этом жители сел несколько больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов (79% против 76%). Среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников тезиса 85%, тогда как среди тех, кто считает родным русский язык, - 57%.

В возрастном разрезе количество тех, кто поддерживает тезис о Голодоморе-геноциде, колеблется от 72% до 80% в разных категориях (больше всего - среди людей среднего возраста). В то же время прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше. В контексте уровня образования количество тех, кто поддерживает тезис о Голодоморе-геноциде, колеблется от 74% до 79% в разных категориях.

Исследование проведено с 20 по 29 сентября 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как известно, ряд европейских стран признали искусственно созданный сталинским режимом Голодомор геноцидом украинского народа. Сенат Австралии признал Голодомор геноцидом в 2003 году. В 2008 году Европейский парламент признал Голодомор преступлением против человечности. Однако российское правительство исключает, что голод был направлен против нации, и отрицает, что это был акт геноцида.