Третья годовщина Евромайдана: как все начиналось (фоторепортаж)
3 года назад тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о прекращении европейской интеграции, к которой так долго шло украинское общество. Это решение заставило украинцев выйти на Майдан Незалежности, чтобы отстоять свой европейский выбор.
21 ноября 2013 года украинцы, организовавшись в соцсетях, собрались под дождем на Майдане Независимости в Киеве, чтобы выразить свой протест по поводу решения тогдашних властей прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. С этого началась Революция достоинства, ознаменовавшая новый этап в жизни Украины.
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А уже на следующий день количество людей начало увеличиваться и к вечеру 22 ноября уже исчислялось тысячами. В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими, которые за несколько месяцев Евромайдана унесли жизни более сотни человек, преимущественно, со стороны гражданских.
К годовщине начала Евромайдана УНИАН решил вспомнить, как все начиналось.