Третья годовщина Евромайдана: как все начиналось (фоторепортаж)

21 ноября 2013 года украинцы, организовавшись в соцсетях, собрались под дождем на Майдане Независимости в Киеве, чтобы выразить свой протест по поводу решения тогдашних властей прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. С этого началась Революция достоинства, ознаменовавшая новый этап в жизни Украины.

Читайте такжеСуд в Гааге пересмотрит дело разгона Майдана (видео)

А уже на следующий день количество людей начало увеличиваться и к вечеру 22 ноября уже исчислялось тысячами. В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими, которые за несколько месяцев Евромайдана унесли жизни более сотни человек, преимущественно, со стороны гражданских.

К годовщине начала Евромайдана УНИАН решил вспомнить, как все начиналось.