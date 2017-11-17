На Житомирщине в этом году общины реализуют за средства из разных источников более 200 проектов

В 2017 году объединенные общины Житомирщины реализуют 202 проекта за средства из различных источников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте такжеНа Житомирщине ОТО будут поддерживать свои культурные объекты и зарабатывать на нихКак отмечается в сообщении, речь идет о средствах Государственного фонда реконструкции и развития, о субвенции общинам на развитие инфраструктуры, а также средства международной грантовой поддержки.

Так, в этом году 32 районам области на реализацию проектов выделили 155,1 млн грн инфраструктурной субвенции и более 33 млн грн - из Государственного фонда регионального развития.

Больше всего таких проектов воплощается в Олевском (23), Народицкой (22), Белокоровицкой (10) и Чоповицкой (9) объединенных территориальных общинах.

На реализацию этих проектов в общинах области в этом году за средства субвенцииуже направили 46 млн 221 тыс. грн, а из местных бюджетов – 3 млн 287 тыс. грн.

Большинство проектов, которые воплощаются в общинах, – это садики и школы, амбулатории. Также речь идет о реконструкции дорог и уличное освещение, о восстановлении водопроводных сетей и приобретение спецтехники.

Кроме этого, 8 общин Житомирщины уже привлекли средства международных организаций на проекты уличного освещения, на строительство спортплощадок, благоустройство остановок, внедрения энергоэффективных мероприятий, и тому подобное.