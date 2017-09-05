Руководителей общин Житомирщины просят ускориться с проектами развития инфраструктуры

Объединенные территориальные общины Житомирщины должны ускорить подачу на реализацию проектов за средства субвенции на развитие инфраструктуры.

На этом отметил сегодня, 5 сентября, во время совещания с руководителями объединенных территориальных общин председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА.

«Государство дает ресурсы для развития общин, для улучшения уровня жизни людей. Получается, что мы эти деньги не используем, а значит – они нам не нужны. Таким образом вы подставляете друг друга. Чем больше средств мы будем возвращать в государство, тем меньше с каждым годом вы будете получать», – сказал Гундич.

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По словам директора градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ Житомирской ОГА Романа Щебетова, 27 общин Житомирщины уже получили выводы облгосадминистрации на 170 проектов общей стоимостью 127,4 млн грн. Однако 5 общин на сегодня не подали ни одного проекта. Это Городницкая, Чижовская, Высоковская, Апрельская и Вольская объединенные территориальные общины.

Председатель ОГА призвал руководителей общин активнее работать и создать пакет проектов на ближайшее время.

«Когда я смотрю на тех, кто не подал проекты, то это в основном те общины, которые были созданы последними. Но вы привыкайте, готовьтесь на следующий год, ведь вам нужно будет и в дальнейшем подавать проекты. Это развитие ваших общин и наглядный положительный результат объединения», – сказал Гундич.