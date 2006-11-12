Янукович: газ добывают все, кто хочет и как угодно

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об «огромном» количестве нарушений законодательства в газодобывающей отрасли.

Об этом он заявил вчера вечером в интервью телеканалу «Интер».

«Сегодня огромное количество нарушений. Газ добывают все, кто хочет и как угодно. Идут нарушения инвестпроектов», - сказал премьер.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном перелицензировании в отрасли, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Конечно. Мы начнем проводить работу, мы наведем порядок, и будет государство владеть этим, так как это везде в мире. Мы очень скоро покажем, что было, и скажем, что будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.