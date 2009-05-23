Правительство приняло сегодня 20 решений (список)

Правительство сегодня на расширенном заседании при участии председателей сельских и поселковых советов приняло 20 решений, направленных на развитие сельских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, все решения были приняты единогласно.

Правительство одобрило 15 законопроектов и 5 постановлений и распоряжений.

В частности, сегодня на заседании одобрены законопроекты „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию земельных отношений”, „О совершенствовании системы местных налогов и сборов в Украине”, „О внесении изменений в Закон „О плате за землю”, „О внесении изменений в некоторые законы по вопросам деятельности неприбыльных организаций”, „О внесении изменений в Декрет Кабинета министров „О государственной пошлине”, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно вывоза отходов”, „Об особенностях применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства”, „О внесении изменений в Закон „О личном крестьянском хозяйстве”, „О внесении изменений в Закон „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.

Кроме того, правительство одобрило проекты законов „О внесении изменений в некоторые законы относительно занятости граждан, имеющих в собственности (пользовании) земельный участок”, „О внесении изменений в Закон „О местном самоуправлении в Украине” и др.

Правительство также утвердило план мероприятий по решению проблемных вопросов социально-экономического развития сельских населенных пунктов.