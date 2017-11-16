Директор дворца "Украина" объяснил, как любительница России Ани Лорак "пробралась" на киевскую сцену

Директор дворца "Украина", в котором на днях после трехлетнего "изгнания" неожиданно выступила Ани Лорак, Роман Недзельский отреагировал на это событие.

Недзельский признался, что балет Freedom, который пригласил Лорак принять участие в своем концерте, не проинформировал его об этом, передает ТСН.

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"Меня организаторы шоу-балета Freedom не информировали об участии Ани Лорак в своей программе. В списках артистов она не была заявлена", - сказал директор дворца "Украина".

Недзельский также извинился за неоперативность, поскольку сейчас находится за границей.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак с начала войны творчески эмигрировала в Россию. В Украине ее выступления зрители бойкотировали. Неожиданный кам-бэк случился 14 ноября: о ее выступлении на концерте, посвященном дню рождения балета Freedom, никто не знал.