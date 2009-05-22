Суд восстановил жителя Севастополя на посту городского головы Дрогобыча

Гагаринский районный суд города Севастополя признал незаконным решение Дрогобычского городского совета Львовской области от 13 февраля 2008 года о досрочном прекращении полномочий городского председателя Николая ГУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, основными причинами отстранения от должности было то, что Н.ГУК, якобы нарушал законы Украины, и не наладил сотрудничество с депутатским большинством. Н.ГУК во время судебного заседания заявил, что действовал в пределах закона и полномочий. Кроме того, на суде он утверждал, что от должности он был отстранен с нарушением действующего законодательства и регламента городского совета.

Представители ответчика на суде не присутствовали.

Суд восстановил Н.ГУКА в должности городского председателя с 13 февраля 2008 года.

Н.ГУК сегодня отбыл из Севастополя в Дрогобыч.

Как сообщал УНИАН, в прошлом военный журналист, капитан 2-го ранга запаса Н.ГУК более 15 лет прожил в Севастополе, имеет здесь жилье. Долгое время возглавлял Севастопольское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко.