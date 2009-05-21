Ющенко поручил организовать праздник на 18-летие Независимости
Указ размещен на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров организовать празднование 18-й годовщины Независимости Украины.
Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину:
образовать в двухнедельный срок Организационный комитет по подготовке и празднованию 18-й годовщины Независимости Украины и утвердить его персональный состав;
разработать и утвердить в месячный срок план мероприятий по подготовке и празднованию 18-й годовщины Независимости Украины, предусмотрев, в частности, организацию и проведение:
23 августа 2009 года, в День Государственного флага Украины, мероприятий, посвященных истории становления и утверждения государственных символов Украины, изучению их статуса и функций, а также мероприятий, направленных на формирование правовой культуры населения в отношении к государственной символики;
24 августа в столице Украины - городе Киеве парада войск в честь 18-й годовщины Независимости Украины, предусмотрев демонстрационные полеты военной и гражданской авиации;
торжеств по случаю 18-й годовщины Независимости Украины в городах Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий;
возложение цветов к памятным знакам и памятникам выдающимся деятелям украинского государства, борцам за свободу и независимость Украины;
всеукраинских и региональных выставок достижений в сферах экономики, науки, образования, культуры и т.п;
тематических научных конференций, круглых столов, просветительских мероприятий, посвященных истории создания украинского государства и вопросам развития и укрепления государства;
культурно-художественных мероприятий, спортивных соревнований в рамках торжеств.