Нафтогаз уже выбрал лимит авансовых платежей Газпрома?

"Газпром" уже перечислил "Нафтогазу Украины" предоплату за транзит газа за весь 2009 год, лимит авансирования Россией этой украинской компании исчерпан, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в российской делегации, которая находится в Астане.

"Лимит авансовых платежей "Газпрома" явно полностью выбран. "Нафтогаз" уже получил предоплату за транзит газа за весь 2009 год", - сказал источник журналистам. Он также не исключил, что финансовое состояние "Нафтогаза" может привести к новому газовому кризису зимой 2009-2010 годов.

По словам источника, появившиеся в среду сообщения украинских СМИ о независимой экспертизе оценки финансового состояния "Нафтогаза" указывают на достаточно неблагополучную ситуацию. "Если дела, действительно, настолько плохи в финансовом плане, как это описывает Центр энергетических исследований, можно прийти к выводу, что мы можем быть на грани нового кризиса", - сказал он. Источник пояснил, что из опубликованных данных следует, что "Нафтогаз" не имеет средств на покупку газа, необходимого для летней закачки в подземные хранилища. У "Нафтогаза" также нет возможностей привлечь средства с рынка, добавил он. "Если украинская сторона в итоге не сможет решить проблему летней закачки газа в подземные хранилища, то это значит, что зимой "Нафтогаз" не сможет выполнить обязательства по транзиту российского газа европейским потребителям", - сказал источник.