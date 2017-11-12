В Киевской области поймали 60-летнюю "минерку" Вышгородской ГЭС

В Киевской области правоохранители задержали женщину, которая на протяжении трех недель сообщала о «заминировании» Вышгородской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Киевщины.

Отмечается, что 60-летняя уроженка Хмельницкой области временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла в выходные дни, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте.

«Каждый раз, во время обследования взрывотехниками и следственно-оперативной группой указанной «минером» территории, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В общем для проверки указанной информации были задействованы взрывотехники, эксперты-криминалисты с использованием служебной собаки, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, службы безопасности Украины и медики», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСообщения о "минировании" 10 украинских аэропортов были из соседнего государства - полиция

В настоящее время подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 ноября в полицию поступили сообщения о минировании международного аэропорта "Запорожье", а также аэропортов "Черновцы", "Винница", "Ивано-Франковск", "Ровно" и "Харьков". В частности, сообщается, что аноним звонил правоохранителям и рассказывал, что возле аэропорта припаркован на стоянке заминированный автомобиль.