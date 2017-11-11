До конца года планируются премьеры по меньшей мере 33 украинских фильмов - Кириленко

До конца года планируются премьеры по меньшей мере 33 украинских фильмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сообщил на съезде политической партии "Народный фронт".

"В этом году - рекорд по количеству премьер: к концу года планируются меньшей мере 33 премьеры украинского кино: полного метра, короткого метра, документалистики и других вещей", - сказал он.

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Кроме того, по словам Кириленко, при условии сохранения нынешних темпов поддержки кинопроизводства в следующем году, по прогнозам, в Украине планируется от 55 до 60 премьер "большого кино".

"Не говоря о телесериалыах, которые, наконец, телеканалы могут снимать, в том числе и при государственной поддержке", - сказал Кириленко.