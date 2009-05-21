Сегодня католики отмечают праздник Вознесения Господня

Сегодня католики мира отмечают праздник Вознесения Господня.

Этот праздник принадлежит к двунадесятым праздникам и отмечается Церковью на 40-й день после Пасхи, который всегда приходится на четверг шестой недели.

В основе его – евангельское предание о воскресении Иисуса Христа и вознесении его через 40 дней после смерти на небо.

Свидетелями вознесения Христа, которое произошло на Елеонской горе неподалеку от Иерусалима, были апостолы и Богородица, о чем пространно рассказывается в Евангелиях от Марка и Луки и в Деяниях Святых Апостолов.

С IV века праздник Вознесения Господня становится общепризнанным.