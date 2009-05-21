В ЕС слишком низкая цена на молоко

Организации производителей молочных продуктов в Европе – Европейский профсоюз работников молочной отрасли и Организация производителей молока - обещают провести забастовку из-за низких цен на свою продукцию.

Как сообщает AFP, об этом говорится в их совместном заявлении.

“Проблема цены молока является европейской”, - говорится в заявлении.

Согласно сообщению на Интернет-сайте Европейского профсоюза работников молочной отрасли, 25 мая во время заседания Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС, в Брюсселе состоится предупредительная акция протеста. Около тысячи фермеров прибудут в Брюссель с передвижными коровниками и коровами в них, проедут на тракторах по центральным улицам города, после чего разместятся возле здания, где будет проходить заседание Совета министров.

“В 12.30 министры сельского хозяйства стран - членов ЕС приглашаются на ланч с молокопродуктами”, - говорится в сообщении. Во время своей манифестации 25 мая фермеры будут требовать гибкой политики контроля за объемами производства молока в странах - членах ЕС, что должно сдерживать падение цен.

Как сообщал УНИАН, на 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения в сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.