Мировые цены на нефть превысили 60 долларов за баррель

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 мая на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 60,59 (+1,67) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 62,04 (+1,94) долл./барр.

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