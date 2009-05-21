Мировые цены на нефть превысили 60 долларов за баррель

01:33, 21 мая 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 мая на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 60,59 (+1,67) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 62,04 (+1,94) долл./барр.

 

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