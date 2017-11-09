В киевском метро из-за остановки работы станций образовалась сильная давка (фоторепортаж)

В киевском метро из-за остановки работы станций образовалась сильная давка. На переходе со станции "Льва Толстого" на "Дворец спорта" образовалась огромная очередь из людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".