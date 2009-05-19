Служба внешней разведки рассекретила несколько писем Петлюры

Сегодня председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ передал Украинскому институту национальной памяти копии писем Симона Петлюры, которые были обнаружены в отраслевом архиве службы.

Как передает корреспондент УНИАН, 11 оригиналов писем С.Петлюры, датированных маем-сентябрем 1922 года, находились в многотомном архивном деле, возбужденном карательными органами бывшего СССР в отношении генерал-хорунжего армии УНР Юрка Тютюнника, арестованного чекистами в 1923 году.

Как проинформировал Н.МАЛОМУЖ, архивные материалы свидетельствуют, что письма председателя Директории УНР и главного атамана армии С.Петлюры хранились именно в этом деле и в основном были адресованы премьер-министру правительства УНР в эмиграции Андрею Ливицкому, а также военному министру генерал-поручику Николаю Юнакиву и послу правительства УНР во Франции Александру Шульгину.

Как отметил Н.МАЛОМУЖ, в письмах оценивается тогдашняя политическая ситуация в Европе и Украине, определяются задачи руководителям украинской эмиграции, высказывается отношение к разным событиям. Отдельные письма помечены надписями «тайно» и «доверительно». Все письма написаны С.Петлюрой собственноручно карандашом.

Как заметил руководитель СВРУ, после предварительной обработки документов службой было принято решение об их обнародовании с целью дальнейшего исследования научными работниками и историками.