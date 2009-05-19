Украинец пытался нелегально ввезти в Польшу 800 пиявок

Польские таможенники задержали 48-летнего жителя Львова, который пытался нелегально ввезти в Польшу 800 пиявок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе таможенной службы и полиции, украинец - водитель рейсового автобуса «Львов-Вроцлав» - заявил, что пиявки он согласился перевезти по просьбе незнакомого ему мужчины за 30 долларов.

Наказание за правонарушение определит суд по представлению прокуратуры. При этом в полиции не уточнили, каким может быть наказание за подобное правонарушение, но сообщили, что украинца отпустили.

В таможенной службе отметили, что последний случай контрабанды пиявок был зафиксирован в 2006 году.