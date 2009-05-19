Первый Всемирный конгресс крымских татар открылся в Бахчисарае

Первый Всемирный конгресс крымских татар торжественно открылся сегодня в Ханском дворце в Бахчисарае.

«Ханский дворец – это одно из святых мест для крымскотатарского народа», – отметил в телефоном разговоре с корреспондентом УНИАН руководитель отдела внешних связей Меджлиса крымских татар Али ХАМЗИН.

Форум, по данным организаторов, собрал около 750 человек. «410 человек представляют общественные организации Украины и Крыма, и более 320 человек из зарубежья: из Америки, Канады, Германии, Турции, Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Эстонии», – сообщил А.ХАМЗИН.

Конгресс продолжится сегодня вечером в Симферополе. Там состоится торжественное собрание.

Пленарные заседания конгресса будут проходить в Крыму до 22 мая включительно. «Я думаю, что 22 мая мы узнаем о структуре, и, наверное, о первом президенте и вице-президенте Всемирного конгресса крымских татар», – сказал глава отдела внешних связей Меджлиса.

«Этим конгрессом мы хотим придать импульс к началу реанимации, к началу пробуждения среди всех массивов – пусть это будет Турция, Болгарский регион и так далее – которые должны пробудить наших соотечественников, говорящих сегодня на языках тех народов, где они проживают, чтобы они начали понимать, что они принадлежат к крымскотатарской нации», – заявил секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар.

А.ХАМЗИН добавил, что «конгресс не только реанимирует, но и объединяет» крымских татар. «И польскоговорящие, и русскоговорящие крымские татары, и все остальные говорят сегодня об одном: что необходимо сделать для возрождения крымскотатарского народа и восстановления его национальных прав», – отметил секретарь оргкомитета по подготовке и проведению конгресса.

Между тем, как ранее сообщали СМИ, крымскотатарская общественная организация «Милли Фирка» назвала конгресс грандиозной международной аферой. В обращении организации отмечалось, что конгресс созывается лишь для «подчинения воле Меджлиса и его интересам всего мирового крымскотатарского сообщества».