"Мы тонем в агрессии и ненависти": ONUKA выступила с мощным "антивоенным манифестом" в новой песне (видео)
Видео на новую песню ONUKA обещает представить в начале нового года – вместе с самим альбомом.
Группа ONUKA представила острый сингл с Guns Don’t Shoot со своего будущего альбома MOZAЇKA, который выйдет в следующем году. Сама фронтвумен ONUKA Ната Жижченко назвала песню так называемым антивоенным манифестом и призывом к милосердию, пишет ТСН.
Читайте такжеONUKA отказалась выступать на одной сцене в Чехии с музыкантами из России
"Война заполняет собой все вокруг, не оставляя пространства для слов: понимания и извинений. Мир хрупок. Война начинается с выстрела. Для того, чтобы вспыхнуло пламя достаточно лишь нажать на курок. Стреляет не оружие, стреляет человек", – говорится в описании сингла.
Видео на новую песню ONUKA обещает представить в начале нового года – вместе с самим альбомом.
"Основной месседж - это то, что мы, мне кажется, тонем немного в агрессии, в ненависти и в хейтерстве. Это очень стало очевидно с появлением соцсетей потому, что весь этот негатив всплывает. И что сейчас лайк это такая простая вещь, но также может убить", - прокомментировала новую работу Жижченко.
ONUKA вернулась из масштабного тура по городам Европы.