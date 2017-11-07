"Мы тонем в агрессии и ненависти": ONUKA выступила с мощным "антивоенным манифестом" в новой песне (видео)

Группа ONUKA представила острый сингл с Guns Don’t Shoot со своего будущего альбома MOZAЇKA, который выйдет в следующем году. Сама фронтвумен ONUKA Ната Жижченко назвала песню так называемым антивоенным манифестом и призывом к милосердию, пишет ТСН.

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"Война заполняет собой все вокруг, не оставляя пространства для слов: понимания и извинений. Мир хрупок. Война начинается с выстрела. Для того, чтобы вспыхнуло пламя достаточно лишь нажать на курок. Стреляет не оружие, стреляет человек", – говорится в описании сингла.

Видео на новую песню ONUKA обещает представить в начале нового года – вместе с самим альбомом.

"Основной месседж - это то, что мы, мне кажется, тонем немного в агрессии, в ненависти и в хейтерстве. Это очень стало очевидно с появлением соцсетей потому, что весь этот негатив всплывает. И что сейчас лайк это такая простая вещь, но также может убить", - прокомментировала новую работу Жижченко.

ONUKA вернулась из масштабного тура по городам Европы.