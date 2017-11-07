"Мы как жрицы, делаем все красиво": СМИ узнали о "тайнах" работы салонов эротического массажа (видео)

Эти тайные места находятся в обычных жилых домах. Журналисты программы "Гроші" погрузились в тайный мир разврата, чтобы рассказать, как бордели превратились в массажные салоны.

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По словам бывшей работницы "массажного салона", в перечень его услуг входил интим. За "работу" ей давали 1000-1200 грн. Если клиент попадается щедрый, то может дать и 300 долларов, говорит другая экс-жрица любви.

Журналистам под предлогом устройства на работу удалось связаться с владелицей одного из замаскированных борделей. Она призналась, что в ее "салоне" предоставляют услуги интима: "Мы как жрицы, с мужем, мы делаем все красиво. Если вам понравится мужчина, такое возможно. Минут 10-15...".

Владелица также призналась, что ее бизнес под крышей силовиков.

"У нас есть люди которые нас защищают. Законом это запрещено. С нашего дохода мы платим им деньги. Если возникают какие-то проблемы, мы звоним человеку и он решает эти вопросы", - призналась директор массажного борделя.