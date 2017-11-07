Кубок мэра Житомира в хореографическом конкурсе завоевала танцевальная студия из Польши

В Житомирском облмуздрамтеатре во время гала-концерта Международной хореографической ассамблеи имени Скорульской мэр города Сергей Сухомлин отметил танцевальную студию «ФЭЙМ» кубком городского головы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, танцевальная студия «ФЭЙМ» представляет город Плоцк (Польша), который является городом-побратимом Житомира (руководитель ансамбля – Мальгоржата Станишевская).

Читайте такжеВ Житомире вручили стипендии городского головы одаренной молодежи

Конкурсанты соревновались в балетном искусстве, «Модерн» и детском танце.

Председатель жюри конкурса – прима-балерина Национальной Оперы Украины, заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов Екатерина Повар.

Как сообщал УНИАН, на протяжении этих трех дней в Житомире в Международной хореографической ассамблеи им. Н. Скорульской соревновались танцоры из семи областей Украины и четырех государств: Грузии (ансамбль фольклорного танца «БАГРАТИ», г. Кутаиси), Болгарии (Ансамбль фольклорного танца «СЕВЕРНЯЦИ», г. Монтана), Республики Беларусь (Народный ансамбль танца «VIDA», г. Гомель) и Польши (танцевальная Студия «Фэйм», г. Плоцк).

Ассамблея состоялась при содействии Министерства культуры Украины, под патронатом городского головы Житомира Сухомлина, при поддержке Житомирской областной государственной администрации. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Центр хореографического искусства им. Скорульской» (руководитель – Инна Бурдейная).