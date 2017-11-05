В Житомире танцоры соревнуются в хореографическом конкурсе имени Скорульской. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, участники из разных стран мира начали соревнования в Международном Хореографическом конкурсе им. Н. Скорульской.

Открытие конкурса состоялось сегодня, 5 ноября, с участием министра культуры Украины Евгения Нищука в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги.

Нищук поздравил участников, родителей и жюри хореорафічного конкурса им. Н.Скорульской.

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«Я рад сегодня заглянуть в Житомир. Ведь я уверен, что от выступлений участников конкурса буду иметь положительный заряд эмоций надолго. Приятно, что традиция проведения Ассамблеи с каждым годом укрепляется, а круг сторонников этого культурно-художественного мероприятия неуклонно растет. Желаю организаторам Ассамблеи успехов в воплощении замыслов, участникам – вдохновения, профессиональных свершений, а гостям – радости и незабываемых впечатлений», – отметил он.

Участие в открытии хореографического конкурса приняли в.а. начальника управления культуры Житомирской ОГА Татьяна Парфентієва и городской голова Сергей Сухомлин.

В течение 5 ноября танцоры из Грузии, Болгарии, Республики Беларусь, Польши и Украины будут соревноваться за победу в номинациях конкурса: "балетное искусство", «модерн» и "детский танец".

Председатель жюри – прима-балерина Национальной Оперы Украины, Заслуженная артистка Украины, Лауреат международных конкурсов Екатерина Кухар, которая будет выступать вместе с артистом Национальной Оперы Украины Александром Стояновым. Среди членов жюри – Заслуженная артистка Украины Тисато Исикава, Роксолана Скорульська, Николай Михеев, Анна Некрасова.

6 ноября пройдет Международный фольклорный фестиваль им. Н.Скорульской, а также гала-концерт Ассамблеи.

Напомним, что 4 ноября вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко торжественно открыл Международную Хореографическую Ассамблею имени Натальи Скорульской.

Справка УНИАН. Организатор конкурса – председатель Общественной организации «Центр хореографического искусства им. Н.Скорульской» Инна Бурдейная. Соорганизатором конкурса является Житомирская облгосадминистрация. Ассамблея вошла в число победителей институтов гражданского общества и получила грант в размере 80 тыс. грн на реализацию проекта. Общий фонд конкурса – более 400 тыс. грн.