На Черниговщине умерла самая старая украинка (видео)

В Украине в возрасте 117 лет умерла самая старая бабушка Кристина Нагорная из Черниговской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Алла Скорик.

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"Насыщенная у бабушки была жизнь. Шутка разве - родиться в 1900! Царя пережила, 2 мировые войны, коммунистов, застала 5-го президента уже независимой Украины! Трижды замужем, у нее более 100 лет трудового стажа, потому что людей принимала до последних дней, и в тюрьме успела посидеть...", - говорится в сообщении журналистки.

СМИ сообщали, что бабушка претендовала на статус "самой старой в мире". Однако для этого нужно было найти первоисточники, которые бы подтвердили дату ее рождения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун.