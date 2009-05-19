Прокурор Черниговской области подал в отставку

Прокурор Черниговской области Анатолий ВАСИЛЕВСКИЙ подал в отставку.

Об этом УНИАН сообщил и.о. прокурора области Евгений ХОДЫКО, который до этого был первым заместителем прокурора Черниговской области.

По его информации, А.ВАСИЛЕВСКИЙ написал заявление об увольнении по собственному желанию в пятницу, 15 мая. Что стало причиной отставки, Е.ХОДЫКО не уточнил.

"Вчера я подписал акт приема-передачи дел и материальных ценностей, и исполняю обязанности", - сказал он.

А.ВАСИЛЕВСКИЙ был назначен прокурором Черниговской области в марте 2005 года.