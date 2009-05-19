Сегодня - независимое оценивание по украинскому языку и литературе

Сегодня во всех регионах Украины будущие абитуриенты проходят общеобязательное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

461 981 зарегистрированных участников будут ждать в 31 367 аудиториях, которые будут работать в 1 817 пунктах тестирования, которые будет обслуживать 81 тысяча специально подготовленных педагогов, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Больше всего желающих оценить свои знания по украинскому языку и литературе оказалось в Донецкой (38 338) и Днепропетровской областях (35 659 участников), меньше всего - в Севастополе и Черновицкой области (3 598 и 7 246 человек соответственно).

Традиционно тестирование начнется в 11.00, а в 10.30 пункты тестирования откроют двери для участников, свыше 9 тысяч общественных наблюдателей и аккредитованных журналистов.

Во время тестирования, которое будет продолжаться три часа, участникам нужно решить 61 задание. Это задание с выбором одного правильного ответа, на установление соответствия, на чтение и понимание текста, а также задание с развернутым ответом (до 250 слов).

В прошлом году количество зарегистрированных участников тестирования по украинскому языку и литературе составило 512 тысяч 591 человек.

В этом году желающие стать студентами имели возможность избрать от 2 до 5 предметов тестирования. В общей сложности сессия внешнего независимого оценивания в 2009 году охватывает 8 учебных предметов, началась 6 мая и будет продолжаться до 5 июня.