Мировые цены на нефть повысились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 мая на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 58,47 (+2,49) долл./барр. (с поставкой в июле);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 59,03 (+2,69) долл./барр. (с поставкой в июне).