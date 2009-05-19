Мировые цены на нефть повысились
01:19, 19 мая 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 мая на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 58,47 (+2,49) долл./барр. (с поставкой в июле);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 59,03 (+2,69) долл./барр. (с поставкой в июне).
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