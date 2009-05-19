Украина и Беларусь предложили России создать инженерный батальон

Министры обороны Украины и Беларуси предложили России создать совместный инженерный батальон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время переговоров между министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ и министром обороны Республики Беларусь генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ, которые состоялись в рамках официального визита украинской военной делегации в Минск.

«Есть общая договоренность о том, что мы работаем с Министерством обороны Беларуси над созданием совместного инженерного подразделения, которое бы могло в будущем обеспечить работу в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр обороны Украины сообщил, что это вопросы стороны начали обсуждать в прошлом году, и в настоящее время работа над созданием инженерного подразделения уровня батальона продолжается на техническом уровне.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что военные ведомства Украины и Беларуси также предложили Министерству обороны Российской Федерации принять участие в формировании этого батальона.

«Туда войдут подразделения украинские, белорусские, а если россияне согласятся, то и Российской Федерации», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что подразделения батальона будут дислоцироваться вблизи общих границ государств, что позволит оперативно выполнять задачи, поставленные общим командованием.

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что пока речь не идет о конкретных сроках создания этого инженерного батальона.