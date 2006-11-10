Причины загрязнения воды в Севастополе до сих пор не могут установить

Питьевая вода в Севастополе с сегодняшнего утра подается пока по графику, вещество, ставшеее причиной загрязнения, еще не установлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ. «Водопроводную воду сегодня утром подали в город, и все население может сегодня ею пользоваться, она соответствует ГОСТу, ее можно употреблять как в пищу, так и для питья», - сказал он. По его словам, «вода в город поступает из Чернореченского водохранилища, соответствует всем нормам. Вещество пока не обнаружено, и что это за вещество, пока тоже неизвестно, лабораторные анализы будут закончены предположительно через два с половиной-три дня. Пробы воды находятся в Киеве в Институте токсиклогии, также в Севастополе работает передвижная лаборатория от Министерства обороны Украины, специалисты работают именно над источником водоснабжения», - сказал он.

И.ЛОКТИОНОВ добавил: «Мы определили источник загрязнения - пруд-накопитель в Байдарской долине, в который поступает вода из речки Байдарка, откуда попадала эта вода на гидроузлы, он локализован и мы со специалистами будем принимать решение по дальнейшему развитию событий».

Как сказал вице-мер, «сегодня воду подавали с 6 до 9 утра, сейчас предпринимаются меры для того, чтобы заполнить все резервуары чистой воды, и мы планируем к вечеру полностью, 100 процентов стабильное водоснабжение города».

И.ЛОКТИОНОВ также сообщил, что «никаких обращений по вопросам отравления и ухудшению состояний здоровья за эти двое суток не было».

По словам заместителя председателя горгосадминистрации, «как только будет стабилизирована подача холодной воды, мы планировали сегодня, после 21 часа начать заполнять системы, и если не будет никаких ухудшений, мы планируем завтра до конца дня восстановить систему теплоснабжения».

Сегодня учреждения образования в Севастополе не работют, не считая учебных заведений на Северной стороне, где водоснабжение осуществляется из Вилинского водохранилища. «В понедельник школы и детские сады будут работать», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.