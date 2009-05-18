Львовский аэропорт: Винский предпочтет инвесторов, у которых есть деньги

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что строительство Львовского аэропорта будет вестись за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время брифинга во Львове министр, в частности, сказал, что если инвестор на строительство нового терминального комплекса ГП «Международный аэропорт «Львов» не будет определен, строительство будет проводиться за государственные средства.

Однако он выразил убеждение в том, что инвестор все-таки будет найден, поскольку в перспективе он видит создание на базе аэропорта «Львов» международного хаба и планирует найти компанию, которая бы занялась решением этого вопроса.

Точную дату объявления конкурса Й.ВИНСКИЙ не назвал, сказав, что он будет объявлен после согласования окончательного проекта, то есть в конце июня.

По словам министра, преимущество будет предоставляться тем инвесторам, «которые имеют реальные деньги, за год до начала Евро-2012 будут гарантировать завершение работ, а также в зависимости от того, сколько инвесторы вложат в перестройку других инфраструктур возле аэропорта».

Отвечая на вопрос журналистов, удовлетворяют ли потенциальных инвесторов условия, Й.ВИНСКИЙ заявил, что «в данное время нет инвестиционных условий и нет инвесторов. Инвестор будет тогда, когда будет меморандум или соглашение о сотрудничестве».