В Черкассах на три недели закроют мост через Днепр

Во вторник, 19 мая, единственный мост, который соединяет левый и правый берега Днепра на участке Кременчугского водохранилища в районе Черкасс, закроют на ремонт.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника по эксплуатационному содержанию автодорог службы автомобильных дорог в Черкасской области Александр ПРИХОДЬКО, мост закроют 19 мая сроком на три недели. За это время будет проведен текущий ремонт автомобильного полотна: будут заменены некоторые железобетонные плиты моста и асфальтовое полотно.

По словам А.ПРИХОДЬКО, Черкасская область просила на капитальный ремонт у Кабинета министров 96 млн. грн., однако эти деньги не выделили, поэтому придется сделать только косметический ремонт, на который будет потрачено 6,2 млн. грн. из местного бюджета.

Он также сообщил, что автомобильное движение на время ремонта черкасского моста будет направлено через Канев и Чигирин. Детальная схема объездных путей, согласованная с ГАИ, будет изображена на стендах, которые установят на подъездах к мосту.

Поезда будут продолжать курсировать по мосту. К тому же, из Черкасс в Золотоношу пустят два дополнительных дизель-поезда для перевозки людей.