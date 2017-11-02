"Крестная дочь": история с похищенной 2-месячной девочкой в Киеве получила продолжение (фото, видео)

Отныне правоохранители будут заботиться о 2-месячной девочке, похищение которой всколыхнуло всех украинцев. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Благодаря профессиональным действиям полицейских и неравнодушным людям девочку нашли и вернули родителям. С того момента маленькая Виктория и ее семья стала родной для полицейских Киева.

"Вика для нас – крестная дочь. Поэтому мы надеемся: когда она вырастет, станет полицейским", - отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Как сообщал УНИАН, Оболонский районный суд Киева избрал два месяца круглосуточного домашнего ареста для похитительницы младенца.

20 октября в Оболонском районе Киева была похищена девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили похитительницу ребенка. Злоумышленница следила за мужем с коляской, так как камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.