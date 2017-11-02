Сотрудника Украинского бюро Интерпола подозревают в похищении человека и грабеже

Сотрудника Укрбюро Интерпола и Европола Главного управления Нацполици в Киеве и его сообщника подозревают в похищении человека и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

«Следователями прокуратуры города Киева сообщено о подозрении сотруднику Укрбюро Интерпола и Европола ГУ НП в г. Киеве и его сообщнику, которые незаконно лишили свободы киевлянина и открыто похитили у него денежные средства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2017 по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно с применением насилия, злоумышленники незаконно лишили свободы местного жителя.

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«Молодчики применили к мужчине наручники и чтобы тот не сопротивлялся, начали наносить ему удары в область лица и живота. После чего на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства, принадлежащие потерпевшему. Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. грн. Еще 24 тыс. грн преступники сняли с банковских карточек потерпевшего, после чего скрылись с места совершения преступления», - говорится в сообщении.

Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г. Киеве и его 28-летний сообщник.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам следственных действий получено достаточно данных о причастности указанных лиц к совершению этого преступления.

1 ноября им было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

«Подозреваемые дали разоблачающие показания и признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме. Сейчас одному из подозреваемых Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении другого соучастника», - добавили в прокуратуре.