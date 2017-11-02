Суд по делу осужденного пограничника Колмогорова перенесли из-за неявки прокурора

Заседание коллегии Высшего специального суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе на приговор осужденному за убийство пограничнику Сергею Колмогорову перенесено на 11 часов 6 ноября из-за неявки военного прокурора. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вызвало возмущение среди людей, которые пришли поддержать Колмогорова в зале суда.

Следует отметить, что людей было очень много, все даже не поместились в достаточно большом зале суда. На заседание также пришла мать Колмогорова.

Также журналистам удалось пообщаться с самим осужденным. Колмогоров заявил, что, если бы повторилась ситуация, по которой он был осужден к 13 тюрьмы, он бы действовал так же, поскольку выполнял приказ командира и действовал по уставу военной службы.

"Я сделал бы все так же и не жалею ни о чем, ни на минуту", - подчеркнул Колмогоров.

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Пограничник сказал, что в кассационной жалобе просит Высший спецсуд отправить производство на повторное судебное расследование в суд первой инстанции и надеется, что дело будут рассматривать не те судьи, которые осудили его.

Также Колмогоров прокомментировал факт неявки прокурора на судебное заседание. Он считает, что прокурор не хочет являться в суд, потому что боится.

В то же время, на вопрос, почему именно он стал «жертвой правосудия», ведь по автомобилю стреляли несколько пограничников, Колмогоров сказал, что не знает.

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"Этот вопрос мне задавали много раз. Я не знаю, почему я им подошел. Я действовал согласно уставу", - сказал он.

Кроме того, журналисты пообщались с мамой Колмогорова, которая выразила возмущение по поводу неявки прокурора в суд.

"Я была очень возмущена, когда это дело как следует не рассмотрели в апелляционном суде. Но сейчас я возмущена еще больше, возмущена отношением прокурора к этому делу. Если бы его сын был более двух лет незаконно осужденным, то как бы он реагировал?", - сказала она.

Следует также отметить, что на заседание суда пришли несколько народных депутатов от "Народного фронта" - те же, которые вчера ходили в суд поддерживать Авакова-младшего.

Но они не смогли найти общий язык с людьми, которые пришли поддержать заключенного пограничника, в частности, люди нецензурной бранью встретили депутата Андрея Тетерука. Так же неприветливо люди отнеслись к другим депутатам, в частности, к Антону Геращенко.

В ответ на их обещание сегодня на заседании профильного комитета парламента рассмотреть ситуацию Колмогорова люди предложили депутатам прямо сейчас пойти к генпрокурору Юрию Луценко, чтобы выяснить, почему на судебное заседание не явился представитель военной прокуратуры. Но депутаты отказались, заявив, что спешат на заседание комитета Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Высший спецсуд поддержать Колмогорова пришли около 200 человек, преимущественно пограничники, а также представители общественных организаций.

Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года.

В тот день пограничники увидели на берегу моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.