Киевская полиция после убийства Окуевой переходит на усиленный вариант несения службы

В связи с осложнением оперативной обстановки, связанной с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в г. Киеве и Киевской области со вчерашнего дня несут службу в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Такое решение было принято руководителем Нацполиции на фоне совершения на территории Киевской области ряда тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

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«В первую очередь, усилены меры, направленные на обеспечение безопасности наших граждан. Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей», - подчеркнул Сергей Князев.

В полиции отметили, что комплексные профилактические мероприятия направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в Киеве и области, противодействие преступности, деятельности организованных групп и преступных организаций, раскрытие тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, а также выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия.

На улицах увеличено количество нарядов полиции, несут службу мобильные группы, в состав которых вошли работники патрульной полиции, кинологи, оперативники и других подразделений.