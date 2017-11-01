На Тернопольщине нашли 13-летнюю девушку, которая сбежала из дома и поехала к возлюбленному. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера к сотрудникам Борщевского отделения полиции обратилась пенсионерка из поселка Скала-Подольская и сообщила, что внучка около 12 ушла из дома и оставила записку, в которой просила не разыскивать ее.

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Правоохранители объявили ребенка в розыск, начали общаться с ее друзьями и знакомыми, а также проверять места, куда бы она могла пойти. Ориентирование относительно девушки и ее фото получили все наряды полиции области, группы быстрого реагирования, патрульные.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что девятиклассница, скорее всего, поехала в соседнюю область.

Оказалось, что девочка в социальных сетях познакомилась с парнем Ровенщины. Долгое время они переписывались, а после того, как несовершеннолетний сказал ей о своих чувствах и пригласил в гости, девушка согласилась, собрала вещи и уехала.

Со Скалы-Подольской автобусом доехала до Тернополя. Здесь пересела на ровенский автобус. Однако выехать за пределы области не успела. Патрульная полиция, проверяя весь транспорт в направлении Ровно, в остановленном за Збаражем рейсовом автобусе обнаружила девочку.

Ее высадили и передали в приют Тернополя для несовершеннолетних, где ребенок будет ждать приезда бабушки.