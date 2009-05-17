Памятник погибшим в Афганистане открыли в Ивано-Франковске

Сегодня в Ивано-Франковске торжественно открыли памятник прикарпатцам, погибшим в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник открыли в парке воинов-интернационалистов. На открытие прибыли делегации ветеранов-афганцев из всех регионов Украины и города Севастополя, матери погибших, руководители Ивано-Франковской области и города Ивано-Франковска, лидеры общественных и партийных организаций. Священники освятили памятник и отслужили панихиду по погибшим.

Ветераны держали в руках портреты 83 погибших в Афганистане прикарпатцев.

На вече возле памятника почтили поименно всех тех, кто не вернулся с войны, минутой молчания. Военнослужащие салютом почтили память прикарпатцев. К памятнику возложили венки и живые цветы.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК на вече призвал присутствующих помнить уроки той войны, чтобы «никогда не повторить эту бессмысленную войну».

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС поблагодарил ветеранов за подвиг, призвав беречь память о побратимах «этой жестокой» войны.

Председатель украинского Союза ветеранов Афганистана генерал-майор Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ сказал, что «эта война закончилась и не поражением, и не победой». Потому что, сказал он, «она (война) не была нужна ни афганскому народу, ни народам тогдашнего Советского Союза». Он сообщил, что это уже 38-й памятник в Украине воинам-афганцам. «Они должны напоминать политикам о войне и быть предостережением, чтобы ее не допустить», - добавил он.

С.ЧЕРВОНОПИССКИЙ подарил Ивано-Франковской областной организации Союза ветеранов Афганистана икону Христа Спасителя.

На вече также выступила мать солдата Клюка, которая 25 лет назад получила известие, что ее сын без вести пропал в Афганистане при выполнении служебного долга, и которая до сих пор ждет его возвращения.

После вече состоялось угощение кашей из полевой кухни и концерт «По дорогам Афганистана».

Справка УНИАН. Стоимость памятника свыше 250 тыс. грн. Для его сооружения были привлечены в основном спонсорские средства.

Только в Ивано-Франковске в настоящее время проживает 1400 ветеранов-афганцев.