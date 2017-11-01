Завтра в Житомире презентуют выставку картин о защитниках Украины. Как сообщили организаторы выставки, которая откроется в помещении облгосадминистрации, в области продолжается проект «Современный защитник Украины», и одна из первых выставок живописных и графических произведений будет представлена ​​в Житомирском областном совете 2 ноября.

Проект состоит из трех этапов. Работа над его первой частью длилась около трех месяцев.

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В рамках проекта житомирские художники Василий Кондратюк, Валентин Войтенко и Валерий Радецкий выполняют цикл художественных работ о защитниках и события, связанные с российско-украинским войной на востоке страны.

Для написания портретов художники сотрудничали с военными бригадами Житомирщины.

«Целью этого проекта является увековечение исторических фактов настоящее и настоящих защитников Украины, наших земляков, чтобы передать следующим поколениям силу и геройство тех людей, которые не побоялись, которые выстояли и мужественно защищают границы родной земли», - рассказали УНИАН в областном совете.

Реализация проекта происходит за счет депутатских средств. В дальнейшем выставку работ представят в учреждениях города и области.

Как сообщал УНИАН, в Житомире Федерация стрельбы из лука провела мастер-класс на грантовые средства ОГА.