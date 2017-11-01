В Житомире начал работу реперфузионный центр для пациентов с инфарктами

Сегодня, 1 ноября, начал работу реперфузійний центр для пациентов с инфарктами на базе Житомирской областной клинической больницы имени А.Ф.Гербачевского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

«Пациенты будут попадать в реперфузійний центр, как только появится такая потребность. Основное направление – это стентирование при остром коронарном синдроме. Акцент ставится на предупреждении инфарктов. Также уже проводятся имплантации искусственных и постоянных водителей ритма сердца, выполняются нейрохирургические вмешательства», – рассказал руководитель управления охраны здоровья ОГА.

По его словам, благодаря такому методу лечения, как коронарное вмешательство, пациент до 5 дней находится в кардиологическом отделении областной больницы, а потом неделю находится под наблюдением врачей по месту жительства.

«Уже через месяц больной возвращается к привычному ритму жизни, тогда как при медикаментозном лечении инфаркт развивается, пациент до 6 месяцев находится на лечении, после чего ему оформляют группу инвалидности», - отмечают в облгосадминистрации.

Реперфузионный центр имеет 12 коек, инфузоматы, дефибриллятор, современные дыхательные аппараты, прикроватные кардиомониторы и другое оборудование. Он оказывает медицинскую помощь пациентам области с острым коронарным синдромом в круглосуточном режиме. Для функционирования центра введено 28 новых ставок работников.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Житомирской областной клинической больницы имени А.Ф.Гербачевского открыли современный реперфузійний центр, анонсированный председателем ОГА Игорем Гундичем в начале 2017 года. В течение последних дней октября центр готовили к запуску и теперь он заработал.