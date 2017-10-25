Обнажившая грудь перед президентами активистка Femen явилась на суд в майке с надписью "Порошенко = Лукашенко" (фото, видео)

Сегодня Печерский суд Киева рассматривал уголовные дела в отношении активистки Femen Анжелины Диаш, которая 21 июля обнажила грудь перед президентами Украины и Беларуси.

Обвиняемая активистка явилась в суд в белой майке на голое тело с надписью "Порошенко=Лукашенко", передает "Страна".

В суде она заявила, что ей уже больше месяца не отдают паспорт.

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"Я не понимаю, почему уже больше месяца мой паспорт незаконно находится у прокуроров. Это портит мои планы и ограничивает мою свободу", - подчеркнула Диаш.

На заседании рассматривалось уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Оно наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 21 июля после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента Украины, когда министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы, Диаш обнажила грудь и стала бегать перед камерами, выкрикивая «Жыве Беларусь» и «Стоп диктатура». Охранники немедленно вывели ее из зала.

Позже стало известно, что Диаш попала в АП по поддельному журналистскому удостоверению.

По данным адвоката, Диаш инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, - хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.