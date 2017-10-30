"Все еще плачу слезами счастья": звезда сериалов Колтон Хейнс сыграл свадьбу со своим парнем (фото)

На выходных звезда "Американской истории ужасов" и других популярных шоу Колтон Хейнс сыграл свадьбу со своим бойфрендом. На церемонии присутсвовало 120 гостей, а ведущей стала участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" Крис Дженнер, пишет Styler.

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29-летний Колтон и его 46-летний партнер художественный директор Four Seasons Джефф Литэм пригласили на торжество много друзей и коллег. Поздравлять молодоженов пришли София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна. В своем Instagram Хейнс выставил фото.

"Вчера вечером я женился на мужчине своей мечты. Я все еще плачу слезами счастья. Я люблю тебя, и я рад провести всю оставшуюся жизнь с тобой", - говорится в сообщении.

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