В Житомирской области 17 семей военнослужащих получили денежную компенсацию за покупку жилья – ОГА

В Житомирской области с начала текущего года 17 семей военнослужащих получили денежную компенсацию за покупку жилья. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, в области 17 семей военнослужащих, уже получили денежную компенсацию за покупку жилья.

Жилье приобрели 17 семей военнослужащих - 5 семей погибших и 12 инвалидов войны.

«Все военнослужащие указанной категории, которые обратился за компенсацией к власти, эти средства получили», - уточнили в ОГА.

Указывается, что денежную компенсацию за покупку жилья выдали в 10 районах области, а также в городах Бердичеве, Житомире и Новограде-Волынском.

Читайте такжеВ Житомире с начала года участникам АТО выделили 25 квартир - горсовет

«В этом году на выплату денежной компенсации для приобретения жилья Житомирской области предусмотрены расходы в сумме 13 млн грн. Также Житомирской области дополнительно выделено еще 5,7 млн грн на выплату денежной компенсации для приобретения жилья еще 7 семьям погибших военнослужащих и инвалидов войны», - сказано в сообщении.

В 2016 году в области денежную компенсацию для приобретения жилья выплатили 76 семьям погибших участников АТО и инвалидов войны 1-2 групп на общую сумму 41,5 млн грн.