В Житомире проведут мастер-класс по стрельбе из лука в рамках грантового проекта Житомирской ОГА

В Житомире завтра состоится мастер-класс по стрельбе из лука в рамках грантового проекта на средства Житомирской облгосадминистрации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Как отмечается в сообщении, проект «Стрельба из лука – олимпийский вид спорта и новые возможности здорового образа жизни» реализует общественная организация «Федерация стрельбы из лука Житомирской области».

Мероприятие состоится завтра, 31 октября, в 15.30 час. в школе №5 по адресу: улица А. Клосовского, 16.

«Мастер-класс будет состоять из двух частей – теоретической и практической. Планируем, что участие примут около 30 человек, среди которых – учителя школ, представители общественных объединений, которые интересуются этим видом спорта», – рассказал УНИАН руководитель проекта Александр Большаков.

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Сумма гранта для организации составляет 60 тыс. грн.

Указанный проект также предусматривает проведение с 1 сентября по 30 ноября этого года семинаров и мастер-классов по стрельбе из лука в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях Житомирской области.

«Благодаря проекту молодежь будет иметь возможность самореализоваться в этом Олимпийском виде спорта», - уточняют в пресс-службе ОГА.

Планируется, что такие семинары и мастер-классы также будут способствовать развитию нового вида спорта в Житомирский области, а также включения стрельбу из лука к программам факультативов в школах.