Украинский документальный фильм "Воздушные защитники" победил на кинофестивале в Варшаве

Украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов FlyFilmFestival. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор компании NEXTFILM Дмитрий Штадэ.

"Первое место среди документальных фильмов занял документальный фильм "Воздушные защитники" на VIІI международном фестивале FlyFilmFestival в Варшаве", - написал он.

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По его словам, сразу 2 фильма компании НЕКСТ ФИЛЬМ вошли для участия в FlyFilmFestival в Варшаве.

Фестиваль проходил с 26 по 28 октября. В фильме рассказывается история экипажа транспортного военного самолета AН-26, который был сбит 14 июля 2014 года над оккупированным Луганском.