СБУ сняла запрет на въезд в Украину белорусскому певцу

СБУ сняла запрет на въезд для белорусского певца Макса Коржа. В СБУ отметили, что не обнаружили в действиях Коржа угрозы национальной безопасности, несмотря на факты посещения им оккупированного Крыма. Об этом говорится в ответе на запрос Крым.Реалии.

Читайте такжеСБУ разрешила посещать Украину двум испанским журналистам из черного списка"Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной республике Крым и присутствие в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная служба Украины", - говорится в ответе СБУ.

Напомним, ранее известному российскому реперу Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста, запретили въезд в Украину.