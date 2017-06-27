Певец из "черного списка" СБУ похвастался прогулкой по Киеву после запрета на въезд (фото)

Белорусский рэпер Макс Корж, которому запрещен взъезд в Украину сроком на пять лет в связи с его концертами в оккупированном Россией Крыму, приехал в Киев.

Об этом свидетельствуют фото Макса в Instagram.

На одном снимке он позирует на Майдане Независимости, на втором – на фоне Родины-матери.

О том, что фото сделано после запрета, а не старые, как заподозрили некоторые фолловеры певца, свидетельствует панно "Freedom is our religion" на Доме профсоюзов. Запретили рэперу въезд зимой 2016 года, а панно повесили к Евровидению.

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Как сообщал УНИН-Таблоид, что в Киеве недавно дал большой концерт российский рэпер Баста (Василий Вакуленко). СБУ не стала запрещать въезд артиста в Украину, хотя он выступал в оккупированном Россией Крыму.

Ранее одесские активисты опубликовали "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать.

A post shared by Макс Корж (@maxkorzhmus) on Jun 26, 2017 at 4:01am PDT