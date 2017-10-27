На Житомирщине полиция расследует избиение женщиной своего 2-летнего сына : мать сломала ребенку нос

На Житомирщине полиция расследует избиение женщиной своего 2-летнего сына: женщина сломала ребенку нос. Об этом УНИАН сообщили в Коростенском отделении полиции.

Как отмечается в сообщении, 25 октября в Коростенский отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации 2-летнего мальчика с многочисленными гематомами, ушибами и переломом костей носа. Во время проверки обстоятельств травмирования ребенка выяснилось, что к избиению причастна 32-летняя мать.

В ходе первоочередных действий полиции было установлено, что событие имело место еще 21 октября, однако о ней стало известно 25 октября: когда к дому, где проживает семья, пришла местный фельдшер и обнаружила состояние ребенка. Медработник сразу вызвала «скорую» для госпитализации малого, у которого на лице и на теле были многочисленные синяки и ушибы.

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В дальнейшем у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, гематомы, закрытый перелом костей носа и кровоподтеки.

В доме проживают мать, отчим и 4 детей, возрастом 2, 6, 9 и 12 лет. Во время опроса членов семьи относительно травмирования маленького мальчика были получены противоречивые показания. Однако во время проверки полицейские установили, что сына все же побила мать, когда вернулась домой уставшая после хозяйственных работ, а он капризничал.

Сейчас ребенок находится в больнице, мальчику оказывается необходимая медицинская помощь.

За указанными событиями полицейскими по согласованию с прокуратурой начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до однолетних исправительных работ.

Также полицией возбуждено ходатайство о рассмотрении вопроса целесообразности пребывания ребенка в семье.