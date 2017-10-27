Похищение украинских пограничников: в РФ до сих пор не ответили на запрос об изменении места содержания мужчин

В Российской Федерации еще не ответили на запрос украинских дипломатов относительно изменения места содержания похищенных на границе с Россией двух военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, на обращение украинских дипломатов по поводу двух военнослужащих Госпогранслужбы российская сторона еще не предоставила ответа. «По состоянию на 27 октября РФ еще не предоставила разрешения на посещение консулами удерживаемых граждан Украины и не сообщила об изменении места их содержания», - сказал Кирилич.

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Дипломат подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1993 года.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники, двух украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». «Ребят доставили в Москву, в СИЗО «Лефортово». Никого к ним не пускают, говорят, что идет следствие», - сказал собеседник агентства.

***Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании пограничным управлением ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное производство по факту исчезновения пограничников.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы. «Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ» дела предъявлено обвинение», - заявили в ФСБ.