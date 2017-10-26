Двоих похищенных украинских пограничников доставили в московское СИЗО

Двоих украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Ребят доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Никого к ним не пускают, говорят, что идёт следствие", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании пограничным управлением ФСБ РФ двоих нарушителей, назвавшихся пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту исчезновения пограничников.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила похищенных под Брянском украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы. «Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ» дела предъявлено обвинение», - заявили в ФСБ.