Страна переходит на зимнее время: как адаптироваться украинцам (видео)

29 октября Украина переходит на зимнее время. В воскресенье в 4:00 часы переведут на час назад. Изменение биоритма негативно влияет на внутреннее состояние людей. В период смены времени возрастает риск инсульта. Необходимо около 2 недель, чтобы перестроиться на новый ритм. В такое время почти половина населения страдает от бессонницы.

В 2011 году была попытка отменить переход на летнее-зимнее время. Затем это решение отклонили из-за жалоб жителей западной Украины, которым приходилось в темноте ходить и возвращаться в школу и на работу.

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После перевода стрелок врачи советуют просыпаться по старому времени, не засиживаться на работе допоздна, питаться полноценно, больше находиться на воздухе в обеденное время.